طارق الشناوي لهاني شاكر: «عندك مشكلة في تقبل الآراء.. والقضاء بيننا»

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على تقدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ببلاغ إلى النائب العام يتهمه فيه بالإساءة إليه، بعد أن أبدى رأيه في قرار النقابة الأخير الذي يخص تغيير أسماء مطربي المهرجانات الموقوفين.

طارق الشناوي: لو النقيب معندوش مرونة تقبل الآراء تبقى كارثة

وقال طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج «et بالعربي»: «أنا قولت رأيي ولو النقيب معندوش مرونة تقبل الآراء تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء، أنا مقولتش حاجة فيها سب وقذف علني أنا كل اللي قولته إن دا تنمر لما واحد اسمه عنبة يقولوله غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه بيقول نكت أو بيتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى تريند».

بعدما تقدم هاني شاكر ببلاغ للنائب العام ضد طارق الشناوي بسبب تصريحاته الأخيرة عنه.. طارق الشناوي يرد حصرياً في ET بالعربي "لازم النقيب يتقبل كل الآراء والقضاء يحكم بيننا"https://t.co/KTUXEwwU8a #ET_بالعربي pic.twitter.com/8Ka74f1HLc — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 24, 2022

وتابع: «أنا حتى قولت لو جالك فريد الأطرش كنت هتقوله غير اسمك، لأنه بيحكم على الأسماء بالأفعال، دا كل اللي قولته وعبرت عن رأيي لكني عارف هاني عنده مشكلة في تقبل الآراء، وبيعتبر أنه الصواب فأوك، بيننا القضاء».

هاني شاكر يطالب بالتحقيق مع طارق الشناوي

وكان الفنان هاني شاكر قد قدم بلاغًا إلى النائب عن طريق المحامي ياسر قنطوش ضد الناقد الفني طارق السينمائي، بسبب مقال نشره يوم 18 يناير الجاري، هاجم فيه هاني شاكر بعد قراراته الأخيرة التي تخص مطربي المهرجانات، والتي طالب فيها بتغيير أسمائهم، وقال إن هاني شاكر أصبح يصدر قرارات عشوائية تهين الفن المصري.

كما طالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد طارق الشناوي.