هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طارق الشناوي لتشهيره بسمعته

تقدم المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ببلاغ للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي، لإساءته لـ«شاكر» في البرامج التليفزيونية بسبب تصديه لمطربي المهرجانات.

نص بلاغ هاني شاكر ضد طارق الشناوي

وجاء في البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش للنائب العام كالتالي: «بتاريخ 18 يناير 2022، كتب المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي، مقالًا في إحدى الصحف، هاجم فيه الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات، والتي طالب فيها بتغيير أسمائهم، إذ قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، وأن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري».

وتابع البلاغ: «المشكو في حقه قال إن أمير الغناء والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن، ويطلب من المطربين تغيير أسمائهم سواء كانت حقيقية أم شهرة إلى أسماء يراها هو مهنية، وهذا هو شرط لعودتهم للغناء، مجلس النقابة لا حول ولا قوة، يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمدلله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبدالسميع».

واستكمل البلاغ: «وعلى إثر تلك الكلمات في المقال، استضافت العديد من القنوات الفضائية المشكو في حقه كضيف في لقاء تليفزيوني، وقرر ما نشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر».

هاني شاكر يطالب بالتحقيق مع طارق الشناوي

وفي ختام البلاغ، طالب محامي الفنان هاني شاكر، بالتحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا حيال طارق الشناوي وسماع الفيديوهات التي قدم فيها المشكو في حقه بالتشهير بالطلب وبسمعته ووظيفته.