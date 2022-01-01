تأجيل الدعوى المقامة من ابنة رشوان توفيق ضد والدها لجلسة 15 يناير

قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، لجلسة 15 يناير الجاري.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال الفنان رشوان توفيق إنه مستاء من وصول الأمر بينه وبين ابنته إلى المحكمة، مضيفًا: «أنا تعبت من اللي بيحصل دا.. كفاية بقى مبقتش قادر.. ومش عايز أتكلم في الموضوع دا مرة تانية.. ربنا يهدي الحال».

يذكر أن آية رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق، رفعت قضية لإلغاء توكيلات خاصة منحتها لوالدها، وبموجبها تصرف في أموالها دون الرجوع لها، وفقًا لتصريحات سابقة لحفيده محمد عصام، الذي أشار إلى أن والدته طالبت جده بإلغاء التوكيلين بشكل ودي ولكنه رفض؛ مما اضطرهم للجوء إلى القضاء.

قضية بطلان عقد بيع فيلا

وفي سياق متصل كانت محكمة جنوب القاهرة، أجلت دعوى أخرى من ابنة الفنان رشوان توفيق والتي تطالبه فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية «هبة»، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها إلى جلسة 26 يناير.

الأزمة بين رشوان توفيق وابنته

واندلعت الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته، حينما ظهر في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» معلنًا وجود مشكلة بينه وبين ابنته الصغرى «آية»، وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتداول شائعات حول قضية الحجر، وهو الأمر الذي نفاه حفيد الفنان رشوان توفيق، لافتًا إلى أنها قضية إلغاء توكيل، وأن ابنته لا تفكر إطلاقا في الحجر على والدها.