نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي بـ «الطب البيطري» في أسيوط

تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة ورئيس صندوق التأمين على الماشية، إدارة التلقيح الاصطناعي وماكينة إنتاج النيتروجين السائل، فضلاً عن تفقد مركز حفظ السائل المنوي المجمد بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطة الموضوعة وفقاً للجدول الزمني المقرر مع مراعاة الضوابط والمواصفات الخاصة بجودة الأعمال.

أهمية التحسين الوراثي وسبل نجاح المشروع

ورافقه خلال الجولة الدكتور علي عبدالفتاح، مدير الإدارة التلقيح الاصطناعي ووكيل مديرية الطب البيطري بأسيوط، وعدد من القيادات البيطرية والتنفيذية بالمحافظة، كما تم الإطلاع على استراتيجية العمل بالإدارة والأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام 2021، نظراً لأهمية التحسين الوراثي والسبل المتاحة لإنجاح هذا المشروع، خاصة وأن محافظة أسيوط من المحافظات المتميزة في التلقيح الاصطناعي.

محافظ أسيوط يؤكد أهمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والتحسين الوراثي لها والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة، مشيداً بما تقدمه مديرية الطب البيطري بالمحافظة من خدمات خاصة القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز وقرى المحافظة لتقديم التلقيح الاصطناعي والتوعية والعلاج بالمجان للمواطنين بالقرى والنجوع خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية.