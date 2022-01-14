وزير الزراعة يبحث التعاون مع وفد المعاهد الزراعية والجامعات النيجيري

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من المعاهد الزراعية والجامعات النيجيرية، والذي يزور مركز البحوث الزراعية حاليا للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في مجال البحث العلمي الزراعي، وخلال الاجتماع رحب القصير بالوفد النيجيري.

وأكد على أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في القارة الإفريقية. وزير الزراعة استعرض الإنجازات التي تشهدها مصر مؤخرا في كل المجالات الزراعية المختلفة.

مصر على استعداد للتعاون مع نيجيريا

وقال إن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية كثيرة يجب استغلالها لمصلحة شعوبها، وأكد على أن مصر على استعداد للتعاون مع نيجيريا في مجال بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات، وكذلك في البحوث الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وأيضا الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والري الحديث وتحسين السلالات وإنتاج التقاوي وزير الزراعة. وأشار إلى امتلاك وزارة الزراعة لمجموعة من المعامل والمعاهد البحثية المعتمدة دوليا سوف يتم وضعها في خدمة الأشقاء الأفارقة.

ومن ناحيته أكد رئيس الوفد النيجري عن سعادتهم بزيارة مصر وعلى حفاوة الاستقبال، وأشاد بمستوى تجهيز المعاهد والمعامل البحثية المصرية، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارة التي قام بها وفد وزارة الزراعة النيجيرية سبتمبر الماضي لمصر، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق تعاون في كل المجالات الزراعية بين البلدين الشقيقين.

زيارات الوفد النيجيري

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الوفد النيجيري خلال زيارته لمصر التي استمرت لمدة أسبوع زار معاهد صحة الحيوان ووقاية النباتات والهندسة الوراثية والمحاصيل الحقلية والمحاصيل السكرية والأمصال واللقاحات البيطرية والإنتاج الحيواني ومركز تغير المناخ الزراعي، كما زار الوفد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وكذلك معمل أبحاث الثروة السمكية والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.