صناعة النواب تناقش أزمات «التوك توك والموتوسيكل» غدًا

تناقش لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، غدا الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة «التوك توك» بالرغم من زيادة أعددها بشكل كبير وعدم ترخيص الكثير منها، مطالبة في طلب الإحاطة بضرورة اتخاذ الإجراءات لوقف استيراد «التوك توك» والذي يتسبب في الكثير من الكوارث ويؤثر سلبًا مع عدم ترخيص أغلبه في كل أنحاء الجمهورية.

قرار حكومي بوقف استيراد قطع غيار التوك توك

وقالت النائبة، إنه سبق اتخاذ قرار حكومي بوقف استيراد قطع غيار «التوك توك»، مؤكدة أنه يصنع محليًا مما يعني أن الأعداد سوف تستمر في التزايد.

وتناقش اللجنة غدًا أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب السعيد عبدالعظيم عماره، بشأن سماح هيئة التنمية الصناعية لبعض الشركات، ولا سيما الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الدراجات النارية بتصنيع دراجات نارية «موتوسيكلات» تحمل ماركات عالمية وتستخدم تلك العلامات التجارية بموجب عقود معونة مزورة، وتباع المنتجات بالسوق المصرية بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات العالمية مما يشكل خطرًا كبيرًا.

إنشاء مدن صناعية

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة منها طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسى عبدالمنعم أبو زيد، بشأن احتياج محافظة مرسى مطروح إلى إنشاء مدن صناعية لعدم وجود مدن صناعية بمحافظة مطروح وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى محمد رائف، بشأن احتياج منطقتي البداري وساحل سليم بمحافظة أسيوط إلى إنشاء مجمع صناعي لتشغيل الشباب وزيادة الإنتاجية وتوفير حاجات السوق المحلية.

طلب الإحاطة

كما تناقش اللجنة كذلك مساء اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جبريل، بشأن إنشاء مجمع صناعي بمحافظة أسيوط يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل كبيرة للشباب وخلق التنافسية بين المنتجين والموردين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الصناعة.