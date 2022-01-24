تنظيم أسبوع ثقافي في شرم الشيخ لأطفال المحافظات الحدودية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المرحلة الثالثة من الأسابيع الثقافية «مشروع أهل مصر» للأطفال من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسي، وذلك اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بتحقيق التواصل بين أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة.

ويتم تنظيم أسبوع ثقافي للأطفال بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، واستضافة مجموعة من أطفال محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 12 حتى 15 عاما.

تفاصيل أنشطة الأسبوع الثقافي

قال «عطوة»، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، الأسابيع الثقافية تمثل مرحلة جديدة في المشروع الذي يستهدف تثقيف النشء، وخلق حالة تبادل ثقافي، والتعرف على آثار مصر العظيمة في شتى المحافظات.

وأضاف أن الهدف من الأسبوع، غرس القيم الإيجابية مثل قبول الآخر، والاحتواء والاعتزاز بالوطن، والفخر بتاريخه، بالإضافة إلى تعلم مهارات وحرف بيئية، يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة، سعيا لجيل مثقف واع، و قادر على الإنتاج وتحمل المسئولية.

ويتضمن الأسبوع، عددا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية، وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة.

أنشطة ثقافية ضمن حياة كريمة

في سياق آخر تواصل وزارة الثقافة، تقديم أنشطتها الثقافية والفنية ضمن مباردة حياة كريمة، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة حاليا بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء، وذلك بقرى: جلبانة، السلام، التقدم، الأبطال، وتوابعهم.

ونفذت العديد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل، منها: حلى، عجينة السيراميك، تفصيل وتطريز، اركيت بالنحاس، ثوب سيناوي، بالإضافة لورش رسم للأطفال، وغيرها.