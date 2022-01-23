وزيرة الثقافة: استئناف نقل عروض المتروبوليتان الأمريكية للأوبرا

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استئناف نقل عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية.

وأوضحت إيناس عبد الدايم، أن إعادة استئناف البث يهدف لإيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي في مصر وضمن استراتيجية مد جسور التواصل الإبداعي مع مختلف دول العالم وفتح آفاق مميزة لفن الأوبرا.

«عبد الدايم»: استئناف بث عروض المتروبوليتان يمد جسور التواصل الإبداعي العالمي

وأضافت في بيان، أن مصر باتت الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تتمتع بالبث المباشر في 2022 بعد إلغاء الموسم السابق بسبب تبعات جائحة كورونا.

موعد استئناف البث

من جانبه، صرح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن استئناف البث ينطلق في الثامنة مساء السبت 29 يناير بإنتاج جديد لأوبرا ريجوليتو لفيردي الذي تم تقديمه لأول مرة ليلة العام الجديد وحقق نجاحا كبيرا حيث أداه ما يسمى بفريق الأحلام من مغنيين بارزين وقائد أوركسترا موهوب ومخرج عبقري نقل أحداث رائعة فيكتور هوجو الشهيرة ببراعة.

وتابع أن برنامج نقل العروض يشمل 5 أوبرات عامية أخرى هي أريانا من نكسوس لشتراوس «12 مارس – 8 مساء»، دون كارلو لفيردي «26 مارس – 6 مساء»، توراندوت لبوتشيني «7 مايو – 7 مساء»، لوتشيا دي لامرمور لدونيزتي «21 مايو– 7 مساء»، هاملت للموسيقار الأسترالي المعاصر بريت دين «4 يونيو – 7 مساء».

وأضاف أن الأوبرا المصرية تعاونت مع المتروبوليتان منذ عام 2010 لنقل عروضه مباشرة من أمريكا وذلك في إطار الحرص على تقديم أرقى الفنون لجمهورها وحظي النشاط بإقبال متزايد خاصة مع قيام أحد الفنانين الكبار مثل المرحوم حسن كامي أو بعض الخبراء بالقاء نبذة تعريفية وتحليل لكل عمل قبل عرضه.

جدير بالذكر أن حفلات المتروبوليتان لاقت إقبالا ضخما وحققت مبيعات قياسية رغم القواعد الصارمة التي يتم تطبيقها في الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالحضور إلا للحاصلين على لقاح كورونا كاملا.

المعروف أن النقل المباشر لعروض المتروبوليتان الأمريكية بالأوبرا المصرية يتم عن طريق التقنية عالية الجودة التي تتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من أجل ضمان جودة البث.