وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية يفتتحان مسرح 23 يوليو بالمحلة اليوم

تفتتح اليوم، الاثنين، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، مسرح 23 يوليو عقب الانتهاء من مراحل تطويره، وفق المعايير الحكومية التي تتناسب مع إجراء العروض والتجهيزات الفنية الملائمة للعروض المسرحية والفنية والأدبية.

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الثقافة

يأتي ذلك عقب استقبال محافظ الغربية للوفد المرافق لوزيرة الثقافة بديوان عام المحافظة، بحضور عدد ولفيف من الأدباء والمثقفين والكتاب من مختلف الطوائف الفكرية والثقافية.

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى مساعديه بأهمية التنسيق الكامل مع مدير هيئة قصور الثقافة، بأهمية التنسيق الكامل مع الأدباء والكتاب المفكرين والمثقفين، لتدشين عدد من العروض والتجهيزات الفنية للموسيقى العربية، وعروض ثقافية فنية، منها الغنائية والمسرحية خلال الساعات القادمة، لضمان انتظام سير الافتتاح طوال الفترة المقبلة.

تدشين المسرح في عهد ثورة 23 يوليو

الجدير بالذكر أن مسرح 23 يوليو تم تدشينه في عهد البكباشي جمال عبد الناصر، عقب تدشين ثورة 23 يوليو والانتهاء من قمع الاحتلال الإنجليزي، ويعد ما دُشّن داخل مسرح 23 يوليو، تم تغييره بما يتماشى مع التطور الثقافي لمباني مسارح الأوبرا، أسوة بالمسرح الثقافي بالمحلة، وفق معايير الجودة الذاتية، لنشر مبادئ الثقافة والوعي لدى الذوق المصري، وعادات وتقاليد المجتمع المصري المهذبة.