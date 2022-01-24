لاقتناء سيارة جديدة موديل 2022.. نصائح الغرف التجارية قبل الشراء

نصح تجار بالغرف التجارية، المواطنين الراغبين في شراء السيارات موديل 2022 باتباع طريقتين، أولهما قبول الشراء في ظل الأسعار الحالية، لاستباق أي زيادة في الأسعار، أو الانتظار لمدة 6 أشهر للحصول على سيارة العام الجديد، إذ أن توفير السيارات المطلوبة يستغرق وقتا قد يمتد لعدة أشهر إذا لم يكن لدى الوكيل المخزون الكافي.

وقال «إيهاب المسيري»، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سيستمر وضع السيارات كما هو حتى الربع الثاني من العام الجاري، بسبب نقص إنتاج السيارات الجديدة، بسبب نقص أشباه الموصلات، وتراجع معدلات الإنتاج وسط زيادة الطلب التي لا زال يعاني منها العالم».

أزمة الرقائق الالكترونية

وأوضح «المسيري»، أنه لا يتوقع حلًا سريعًا لأزمة الرقائق الإلكترونية عالميًا، ولكنه سيكون تدريجيا بدءا من الربع الثاني لعام 2022، مضيفًا أنّ السيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية ويتوقف على تلك الرقائق 40% من مكونات السيارة.

وأضاف أن السوق المصرية كغيرها من الأسواق العالمية، تعاني من نقص في المعروض: «من المعروف أن الأسعار تتحكم فيها آلية العرض والطلب، وأزمة السيارات الجديدة عالميا انعكست سلبا على أسعار السيارات المستعملة لارتباط كل منهما بالآخر».

حركة البيع والشراء

وأشار إلى أن حركة البيع والشراء فى سوق السيارات تأثرت بالتطورات العالمية لأننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم الكبير فضلا عن كون تلك العوامل خارجة عن الإرادة .