تعرف على أسعار السيارات المستعملة اليوم الاثنين.. تبدأ من 55 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة تذبذب في الأسعار بين ارتفاع و انخفاض في أسعار السيارات اليوم الاثنين، وذلك بسبب عمليات الأغلاق التي شهدها العالم مما أدى إلى انخفاض في عملية الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات من الدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا والصين.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

قال بكار علي عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة منذ بداية انتشار فيروس كورونا شهد ارتفاع في الأسعار واختلفت أسعار السيارات بسبب قيام راغبي اقتناء السيارات بشراء المستعمل لعدم قدرتهم على شراء سيارات حديثه لارتفاع ثمنها.

وأكد بكار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاع خلال الأعوام الماضية بين 10 إلى 20 ألف جنيه في سعر السيارة المستعملة ويتم تحديد السعر على حسب الحالة والإمكانيات المتاحة بها.

وتستعر ض «الوطن» أسعار بعض السيارات التي يتم تداولها في سوق السيارات المستعملة.

دايو لانوس 2001

متوسط السعر 62,000 جنيه

أقل سعر 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه

«بيجو 405» 2002

متوسط السعر 62,000 جنيه

أقل سعر في السوق 55,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه

فيات بونتو 2002

أقل سعر في السوق 62,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 65,000 جنيه

رينو كليو 2003

متوسط السعر في السوق 62,000 جنيه

أقل سعر في السوق 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 66,000 جنيه

فولكس فاغن بوينتر 2006

متوسط السعر في السوق 62,000 جنيه

أقل سعر في السوق 57,000 جنيه

أقل سعر في السوق 67,000 جنيه

اسبيرانزا A113 2009

متوسط السعر في السوق 62,000 جنيه

أقل سعر في السوق 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 68,000 جنيه

هيونداي إلنترا 1997

متوسط سعر في السوق 63,000 جنيه

أقل سعر في السوق 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2008

متوسط السعر في السوق 64,000 جنيه

أقل سعر في السوق 60,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه

سوزوكي فان تومنايا 2011

متوسط سعر في السوق 64,000 جنيه

أقل السعر في السوق 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 71,000 جنيه

نيسان صني 1998

متوسط السعر في السوق 66,000 جنيه

أقل سعر في السوق 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق 71,000 جنيه