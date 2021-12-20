تعرف على أسعار السيارات المستعملة اليوم الاثنين.. تبدأ من 55 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبداللطيف
10:26 ص | الإثنين 20 ديسمبر 2021
أسعار السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة تذبذب في الأسعار بين ارتفاع و انخفاض في أسعار السيارات اليوم الاثنين، وذلك بسبب عمليات الأغلاق التي شهدها العالم مما أدى إلى انخفاض في عملية الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات من الدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا والصين.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
قال بكار علي عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة منذ بداية انتشار فيروس كورونا شهد ارتفاع في الأسعار واختلفت أسعار السيارات بسبب قيام راغبي اقتناء السيارات بشراء المستعمل لعدم قدرتهم على شراء سيارات حديثه لارتفاع ثمنها.
وأكد بكار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاع خلال الأعوام الماضية بين 10 إلى 20 ألف جنيه في سعر السيارة المستعملة ويتم تحديد السعر على حسب الحالة والإمكانيات المتاحة بها.
وتستعر ض «الوطن» أسعار بعض السيارات التي يتم تداولها في سوق السيارات المستعملة.
دايو لانوس 2001
متوسط السعر 62,000 جنيه
أقل سعر 57,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه
«بيجو 405» 2002
متوسط السعر 62,000 جنيه
أقل سعر في السوق 55,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه
فيات بونتو 2002
أقل سعر في السوق 62,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 65,000 جنيه
رينو كليو 2003
متوسط السعر في السوق 62,000 جنيه
أقل سعر في السوق 57,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 66,000 جنيه
فولكس فاغن بوينتر 2006
متوسط السعر في السوق 62,000 جنيه
أقل سعر في السوق 57,000 جنيه
أقل سعر في السوق 67,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2009
متوسط السعر في السوق 62,000 جنيه
أقل سعر في السوق 57,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 68,000 جنيه
هيونداي إلنترا 1997
متوسط سعر في السوق 63,000 جنيه
أقل سعر في السوق 57,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2008
متوسط السعر في السوق 64,000 جنيه
أقل سعر في السوق 60,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 67,000 جنيه
سوزوكي فان تومنايا 2011
متوسط سعر في السوق 64,000 جنيه
أقل السعر في السوق 57,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 71,000 جنيه
نيسان صني 1998
متوسط السعر في السوق 66,000 جنيه
أقل سعر في السوق 57,000 جنيه
أعلى سعر في السوق 71,000 جنيه