نائب التنسيقية يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير: خرجنا من نفق مظلم

هنأ علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، والذكرى الـ11 لثورة 25 يناير، قائلا إنّ حالة الاستقرار والأمان التي نعيشها اليوم، نتاج تضحيات وبطولات وتضحيات لرجال الشرطة والجيش، الذين تصوا بأرواحهم لاستعادة الدولة المصري، ومحاولات العنف ونشر الفوضى من جانب الجماعات الإرهابية.

تكريم شهداء الوطن

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان عنه، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم على حضور احتفالية عيد الشرطة، وتكريم شهداء الوطن، عرفانا وامتنانا لما قدموه وأسرهم من تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موضحا أنّ المصريين يحتفلون بعيد الشرطة تقديرا لدورهم الكبير في حفظ أمن الشعب المصري، وتقديرا لتضحياتهم على مر العصور.

ثورة 25 يناير تعد علامة فارقة في تاريخ مصر

وتابع مصطفى، أنّ ثورة 25 يناير علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، نزل فيها الشعب المصري إلى الشارع للمطالبة بحقوقه في العيش والتغيير للأفضل، ثم جاءت ثورة 30 يونيو استكمالا لثورة يناير وتصحيحًا لمسارها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الوقت الحالي يتطلب من الجميع العمل والتكاتف مع القيادة السياسية والعمل الجاد من أجل مصر، لدفع عجلة التنمية واستكمال الإنجازات التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهو أحد أهداف ثورة 25 يناير، كما أشاد مصطفى، بالدور الكبير للقوات المسلحة التي انحازت إلى الشعب المصري، وإلى طموحاته وتطلعاته، ورفضت دخول الدولة المصرية في نفق مظلم.