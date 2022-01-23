«مستقبل وطن» يهنئ الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

تقدم حزب مستقبل وطن، بأصدق معاني التهنئة، إلى قيادات وضباط وجنود وأفراد الشرطة البواسل، بمناسبة عيد الشرطة الـ70.

جهود رجال الشرطة على مدار التاريخ

وثمن حزب مستقبل وطن، جهود وفدائية وبسالة رجال الشرطة على امتداد التاريخ، في حفظ استقرار الجبهة الداخلية، وترسيخ احترام سيادة القانون، والحفاظ على مقدرات الوطن.

دعوات لرجال الشرطة

وتابع الحزب في بيان له: «حفظ الله شرطتنا الباسلة ورجالها الأبطال الكرام من كل مكروه وسوء.. وحفظ وطننا العزيز كريمًا أبيًّا.. وأنعم على شعبنا العظيم بالخير والسلام والأمن والأمان»