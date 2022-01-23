ليلى عز العرب: بكينا أثناء الاستماع لعائلات الشهداء في احتفالية عيد الشرطة

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن احتفالية عيد الشرطة اليوم، تعد علامة فارقة وتقديرا لجهود الشهداء وأهاليهم، مطالبة الجميع بأن يختار مصر، مضيفة «لا يوجد أفضل منها، سنكون ظهير للوطن هذه مسؤولية، الكلمات عن طريق الدراما تصل أسرع من الشعارات والكتب والخطب»، لافتة إلى أنها تلتقي دائما بمصابي الشرطة وأهالي الشهداء الذين دفعوا ثمنا غاليا، لكل يعيش الجميع بأمان.

بكاء وتأثر الجميع

أضافت «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنها أثناء الاستماع لقصة عائلات الشهداء، الجميع أجهش في البكاء، متابعة: «كلنا عيطنا انهارده واتأثرنا».

مناقشة حقوق الإنسان بين السيسي والمراسلين الأجانب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن موضوع حقوق الإنسان جرى مناقشته بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمراسلين الأجانب، في منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة، ويجب علينا أن نناقش الأمر، وألا نخفي شيئا ونواجه أنفسنا، لأن مصر لا تستطيع أن تنعزل عن العالم، مؤكدا أن وجود الرئيس في هذه الجلسة، أكد جدية مصر على الرد على كل ما يثار حول.

جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية

أضاف خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، أن هناك مجهودات كثيرة قامت بها وزارة الداخلية، في طرق تقديم الخدمات للمواطنين، وجرى التسهيل في تقديم الخدمات وإدخال التحول الرقمي، والمواطن يشعر بهذا الأمر، مبينا أن هناك تطوير في السجون أيضا.