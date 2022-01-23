زوجة الشهيد امتياز كامل عن صورته بحفل عيد الشرطة: «اتفاجئت وشكله صغر»

براويز تحمل صورهم على الحائط، كل منهم بالقرب من زميله الشهيد على جدران تروي تاريخا من البطولات والتضحيات، لكل من ضحى بروحه من شهداء الشرطة في سبيل الوطن، ظهروا معًا في أوبريت «العهد» باحتفالية عيد الشرطة الـ70، ومن بينهم اللواء الشهيد امتياز كامل، بطل معركة الواحات.

صورة الشهيد امتياز كامل في أوبريت «العهد»

في كل احتفالية لعيد الشرطة تتواجد روح اللواء امتياز، حاضرة في صورة أو أغنية أو كلمة صادقة من الحضور، وفي هذا العام ظهرت صورته في متحف أكاديمية الشرطة ضمن مشاهد أوبريت «العهد»، وهو ما فاجأ أسرته وزوجته التي شاهدت الحفل عبر التليفزيون.

لم تكن تعلم سحر السيد، زوجة الشهيد امتياز كامل، أن صورته ستظهر في حفل عيد الشرطة، كما أنها تفاجأت بالمتحف داخل الأكاديمية، وعرضه لصور الأبطال بشكل جعلها تشعر بالفخر: «فرحت جدا بالمتحف»، حسبما أوضحت في حديثها مع «الوطن»، إذ كانت تشاهد الاحتفالية من المنزل عبر الشاشة، وفوجئت بالصورة.

فرحة أسرة شهيد معركة الواحات

صورة الشهيد امتياز كامل، في متحف أكاديمية الشرطة أسعدت أسرته كثيرًا، خاصة وأن اختيارها كان بمرحلة عمرية قبل استشهاده بفترة، ما جعله يبدو أصغر بتوقيت مميز في حياته، فضلا عن ظهور الصورة أكثر من مرة في الأوبريت، والتركيز عليها، مضيفة أنه من المقرر أن تتواجد الأسرة في متحف الشرطة بالقلعة يوم الثلاثاء المقبل للتكريم.

زوجة الشهيد امتياز: «وجوده بيفرق في كل مكان»

في احتفالية عيد الشرطة الماضي، ظهرت ابنة اللواء الشهيد في أغنية أبكت جميع الحضور، والمشاهدين عبر شاشات التليفزيون، حتى أنها كانت قاسية على طفلته «علياء» التي أدتها وعلى باقي الأسرة، إلا أن الحرص على تكريم اللواء امتياز في كل عام أمر يسعد الأسرة، خاصة وأنه قضى أكثر من 30 عاما يخدم الوطن باخلاص، واستشهد في عملية كانت حلقة هامة في القضاء على الإرهاب: «وجوده كان بيفرق في كل مكان.. البيت والعيلة والشارع والشغل».

الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من يقدر أهالي الشهداء، ودائم الاطمئنان عليهم، بحسب زوجة الشهيد امتياز كامل، وهو ما يظهر في حفلات التكريم لأسر الشهداء، وفي عيد الشرطة من كل عام، وغيرها من المناسبات التي يهتم فيها الرئيس بالاطمئنان عليهم.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد الشرطة الـ70، في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ووضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، ومنح أسماءهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق.