أبوالغيط: نقدر الدبلوماسية العمانية المتوازنة ودورها في الملفات الإقليمية

التقي السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، في مقر وزارة الخارجية العمانية بمسقط، في مستهل زيارته إلى السلطنة.

القضايا الإقليمية والوضع العربي

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنّ اللقاء تناول مجمل الوضع العربي وعدد من القضايا الإقليمية المُلحة، كما شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسُبل التعامل معها.

تحضيرات القمة العربية المقبلة

وأوضح المصدر أنّ أبو الغيط أعرب عن تقديره للدبلوماسية العُمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تؤديه مسقط في عدد من الملفات الإقليمية، مشيرا إلى أنّ حديث الأمين العام مع مضيفه العماني، تناول موضوع الإعداد للقمة العربية المقبلة، والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، خاصة في ظل التطورات الأخيرة.

محاضرة أمين عام الجامعة العربية في عمان

وتأتي المقابلة في إطار زيارة يجريها أبو الغيط إلى عُمان، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة غدا أمام كلية الدفاع الوطني العمانية تحت عنوان «المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك».

اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك

ومن المقرر أن يتجه الأمين العام من مسُقط إلى السعودية، ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الحالي، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام، وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.