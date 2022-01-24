«التعليم»: محو أمية 587 ألف مواطن خلال العام الماضي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية خلال العام الماضي، موضحة أنه جرى محو أمية 587 ألف و212 دارس ناجح، إلى جانب تأهيل 17 ألف و931 معلمًا.

وأضافت الوزارة، خلال تقرير صدر عنها، أنه جرى تنفيذ برامج التدريب التربوي لـ542 من العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى 672 من العاملين بجهاز تنمية المشروعات، و911 من كوادر هيئة إنقاذ الطفولة، و201 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، و60 طالبا بجامعة أسيوط.

كما أوضحت أن الهيئة أصدرت 268 شهادة للناجحين، وانتهت من 3 بحوث ميدانية، واستلام الأبحاث من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى تسليم عدد من النسخ لمكتبة الهيئة للاستفادة والاطلاع.

توقيع 129 بروتوكولا مع الجهات والجامعات الحكومية

كما أنتجت الهيئة 40 فيديو تعليمي، و3 نشرات إعلامية حول أهمية التعليم وخطورة الأمية على الفرد والمجتمع، بالشراكة مع جامعتي عين شمس، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب توقيع 129 بروتوكولا مركزيا مع الجهات والجامعات الحكومية، وعقد 36 بروتوكولا مركزيًا مع كافة المؤسسات الحكومية والمدنية في المحافظات كافة.

وكرمت الهيئة 25 من النماذج المضيئة من قبل جمعية المرأة والمجتمع، واثنين من ذوي الهمم، مع رصد قصص النجاح لـ10 من المتحررين من الأمية، إلى جانب إنجاز663 قافلة إعلامية، وعقد 530 ندوة تثقيفية.

إجراء البحوث العلمية لرصد الواقـع التعليمي

ومن جانبه، أشارت الوزارة إلى أن المركز القومي للبحـوث التربوية والتنميـة انتهى من إجراء العديد من البحـوث العلمية، ذات الصلة بالعملية التعليمية، بهدف رصـد الواقـع التعليمي وتحليلـه، على النحو التالي:

- اقتصاديات التحول الرقمي للتعليم قبل الجامعي بمصر، في ضوء التنافسية العالمية 2030.

- معايير مناهج التميز: تصور مستقبلي لتحديث التعليم العام في مصر.

- تصور مقترح في التربية الإيجابية للتلاميذ بالمدرسة الابتدائية في ضوء خبرات بعض الدول.

- تصور مقترح لتطبيق التعليم المدمج في التعليم الثانوي الفني التجاري كمدخل لمواجهة جائحة كورونا.

- دور إدارة التغيير في بناء شخصية الطالب المصري.

- التزامات التلميذ ورقابة المعلم بالتعليم الأساسي.

- دور المجتمع المدني في دعم توجهات السياسة التعليمية وتطبيقاتها في التعليم قبل الجامعي.