خطة جامعة حلوان لمحو الأمية خلال عام 2022

إيمانا من جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري وإنطلاقا من الهدف القومي للقضاء على الأمية وفقا لرؤية مصر 2030 تسعى جامعة حلوان إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المشروع القومي لمحو الأمية لتحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية خلال عام 2022 تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وذلك من خلال تكثيف الجهود في عدة محاور تتضمن :- عقد المزيد من الندوات التوعوية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة ) وبالمناطق المحيطة بالجامعة بهدف ترغيبهم للالتحاق بفصول محو الأمية وتشخيص احتياجاتهم التدريبية- زيادة عدد الندوات التوعوية للطلاب والطالبات بالكليات المشاركة بالمشروع للتوعية بأهداف المشروع وأهميته وآليات وخطوات الالتحاق به- تكثيف عدد البرامج والورش التدريبية بمساراتها المختلفة الحضورية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالإضافة إلى برامج التدريب عن بعد عبر منصات التدريب الإلكتروني لتأهيل الطلاب والطالبات للتدريس بفصول محو الأمية واكسابهم مهارات ومقومات تعليم وتعلم الدارسين الكبار- توجية الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتعاقد على أكبر عدد من فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للإجراءات والخطوات المعمول بها في هذا الشأن