«تربية حلوان» تنظم لقاءات لتوعية طلابها بالعمل في مشروع محو الأمية

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان، لقاءات لإرشاد وتوجيه طلاب الفرقة الرابعة على مستوى أقسام كلية التربية، للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كريمة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالكلية، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور معتز إبراهيم، منسق المشروع القومي لمحو الأمية لكلية التربية وممثل اتحاد الطلاب.

محو الأمية

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، أنّ جامعة حلوان تولي اهتماما كبيرا بمجال محو الأمية، حيث تشغل قضية محو الأمية المجتمع بأكمله، لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وفهم المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي، أنّ اللقاءات جاءت بهدف توضيح الخطوات والإجراءات والطرق المختلفة لفتح الفصول وحصر عدد أسماء الدارسين الأميين وتسجليهم بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.

تذليل صعوبات الالتحاق بمشروع محو الأمية

وأضافت الدكتورة حنان كريمة، أنّه جرى إنشاء مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضم جميع شعب الفرقة الرابعة، تضم ممثلي الشعب ورئيس اتحاد الطلاب للرد على الاستفسارات وإتاحة المجال لطرح الأسئلة بشأن آليات وإجراءات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية ومناقشتها، وتذليل جميع الصعوبات.

وأكد الدكتور عبد الرازق مراس، مدير مركز تعليم الكبار والمدير التنفيذي لمشروع محو الأمية، ضرورة التواصل الدائم مع الطلاب، وعمل قوافل توعوية في محيط الجامعة، تمكن الطلاب من التواصل مع الأميين وإجراء اختبارات فورية.