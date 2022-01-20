شركات السياحة: الحجاج الأقباط إلى القدس لن يتجاوزوا 3 آلاف هذا العام بسبب كورونا

قال وجية رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية ان أعداد المواطنين الأقباط المسافرين من مصر لأداء الحج في القدس هذا العام لن تتعدى 3 آلاف حاج، مرجعا ذلك إلى تخوفات من ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، خاصة أن غالبية المسافرين من كبار السن، كما أن نسب الإقبال على التقدم للحج بشركات السياحة المنظمة للبرامج وعددها نحو 30 شركة لا زال ضعيفا.

التقدم للحج بصورة جواز السفر

وأضاف «رزق الله» في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات السياحة تطلب حاليا من الراغبين لأداء الحج في القدس هذا العام صورة جواز السفر لاستخراج تأشيرة السفر دون الحصول على كامل قيمة البرنامج وذلك خوفا من احتمالية إلغاء الحج هذا العام بسبب كورونا أسوة بما تم في العامين الماضيين، لاسيما مع ارتفاع نسب الاصابات حاليا بالفيروس محليا وعالميا .

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن الاجراءات الأمنية والادارية المصرية بالنسبة للمسافرين للحج في القدس لم تبدأ حتى الآن، وسط توقعات بأن تبدأ خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن السلطات في القدس أطالت أمد استصدار تأشيرة دخول القدس للمواطنين المصريين حتى نهاية الأسبوع الأول من فبراير، لافتا إلى أنه وفقا لضوابط السفر فإن أقل سن للمسافرين هذا العام سيكون 41 عاما.

سعر البرنامج 15 ألف جنيه بدون الطيران

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان أسعار برامج حج الأقباط للقدس فإنه بالنسبة للبرنامج الذى تبلغ مدته فى المتوسط 7 ليال سيتراوح بين 13 إلى 15 ألف جنيه بدون تذكرة سفر، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران التى ستنقل كافة الحجاج المصريين للقدس لم تعلن أسعار تذاكر السفر حتى الآن، لكنها طلبت من شركات السياحة المنفذة للرحلات معرفة أعداد المسافرين للحج هذا العام، لافتا إلى أن أسعار تذاكر السفر لن تقل عن 15 ألف جنيه.