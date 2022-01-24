3 نصائح لمصابي كورونا خلال العزل المنزلي.. أبرزها شرب 10 أكواب ماء

وجهت وزارة الصحة، اليوم، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة نصائح وإرشادت لمصابي فيروس كورونا؛ لزيادة مناعة الجسم خلال فترة العزل المنزلي.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية؛ لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

نصائح لحالات العزل المنزلي

وجاءت النصائح كالتالي:

- تناول المشروبات الصحية التي تقوي الجسم من أجل مقاومة الفيروس.

- الحرص دائما على تناول ما بين من 8: 10 أكواب من المياه يوميا، وذلك للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم، وتحسين الصحة العامة.

- المواظبة على تناول عصائر الفواكة الطبيعية، مثل البرتقال، الجوافة، الليمون، وذلك دون إضافة أي سكر إليها، أو استبدال السكر بكمية قليلة من عسل النحل، وذلك من أجل التحلية.

كما أكدت الصحة على الالتزام بالإرشادات التالية:

- أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة.

- التأكيد على ارتداء الكمامة عند خروجه من الغرفة، أو دخول شخص آخر إلى غرفته.

- أن تكون الغرفة جيدة التهوية.

- تغير كمامة المريض باستمرار، والتخلص منها بطريقة صحية وآمنة.

- التعقيم الجيد بعد التعامل مع المريض.

الصحة تناشد المواطنين بالحصول على اللقاح

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين مجددا، بضرورة مواصلة التسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، وذلك للحد من انتشار العدوى، مشيرة إلى حصول نحو 40% من المواطنين على لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدة أن الوحدات والمراكز الطبية الثابتة والمتحركة لا تزال مستمرة في تقديم اللقاح للمواطنين.