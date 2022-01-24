وزارة الصحة تقدم نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل المريض بالتوحد

قالت الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن التوحد عبارة عن اضطراب نمائي يحدث في السنوات الأولى من العمر للأطفال ويسبب مشكلة في المهارات الاجتماعية وآلية التواصل عند الأطفال ومن عناصر التواصل «التواصل اللغوي، التواصل غير اللفظي».

وأضافت «جابر»، خلال فيديو تم بثه على موقع وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن من الأعراض المؤثرة على الأطفال لغة الجسد في التعبير عن مشاعرهم المختلفة، والتي تشير إلى وجود مشكلة حقيقة في التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى الحركات التكرارية بشكل نمطي مثل «هز الرأس أو الجسم بصورة متكررة، تكرار نفس الاعمال روتيني».

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وتابعت أن الأطفال الذين يعاونون من التوحد لديهم يعانون من اضطراب المعالجة الحسية، والتي تتمثل في التعامل مع أي إضاءة كهربائية كأنها ضوء شمس يجب الابتعاد عنها فورا، ويتم رصد هذه الأعراض في السنوات الأولى للأطفال.

علاج الأطفال المصابين بالتوحد

أوضحت مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين، أن الخطوة الأولى لعلاج مريض التوحد هو الاكتشاف المبكر للمرض لأن هذه الأمر يساعد على سرعة الشفاء، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر يمكن أن يبدأ من اليوم الأول للولادة، أو التشخيص من خلال العام الثاني للطفل، ووفقا للمرحلة العمرية يتم عمل برامج علاجية تختلف من طفل لآخر.

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وأشارت إلى أن هناك بعض المهارات يجب على الأمهات اكتسابها للتعامل مع الأطفال الذين يعانون من التوحد، بالإضافة إلى التدريبات التي يقوم بها المتخصصون مع الأطفال لمدة تصل إلى 40 ساعة أسبوعيا.

وتابعت أن الخطوة الأولى لعلاج الأطفال الذين يعانون من التوحد، تتمثل في تنمية طرق التواصل المختلفة التي تساعد الطفل على التغلب على التوحد، بالإضافة إلى التواصل الحركي، موضحة أن العلاج قد يستغرق سنوات، ولا بد من فهم مشكلة التوحد عند كل طفل والعمل على علاجها.