ممثل جنوب السودان بمنتدى الشباب: تصنيع مصر للقاحات نموذج يجب الاستفادة منه

قال جون يوهانس مقوك، أحد شباب وفد جنوب السودان المشارك في منتدى شباب العالم وخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة، إنه شارك في ورشة تتحدث عن مرحلة ما بعد كورونا في قارة أفريقيا، والتطرق إلى الأجندة المستدامة لقارة أفريقيا.

وأضاف «مقوك» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الأجندة تناقش دور القارة الأفريقية في العالم خلال العقود الخمسة المقبلة، مثل الأمن والسلم والتجارة الحرة، كما أثرت جائحة كورونا على قارة أفريقيا بصفة أوسع، وحتى الآن لم تحصل دولنا على عدد كبير من اللقاحات».

وأشار أحد شباب وفد جنوب السودان المشارك في منتدى شباب العالم، إلى أن تصنيع مصر لقاحات كورونا نموذج يمكن الاستفادة منه، مشددًا على أهمية الوحدة الأفريقية وضرورة التنسيق والعمل على تصنيع لقاحات كورونا.

آثار ضارة لتغير المناخ

ولفت إلى أن بعض الدول تعاني من التغير المناخي، مثل التسبب في السيول على غرار ما يحدث في بلاده، وأغلب المواطنين يعيشون في القرية؛ لأنها ليس لديها بنية تحتية قوية، وبالتالي يجب أن يكون العالم مهتما بمحاربة آثار التغيرات المناخية فيها.

وأكد أن المنتدى أتاح بناء علاقات مستدامة بين شباب دول مختلفة، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرا من أنشطة المنتدى: «منتدى شباب العالم منصة شبابية بها خبرات كثيرة، ووجودي هنا من أفضل فترات حياتي، كما التحقت بالبرنامج الرئاسي واكتسبت خبرات كبيرة، واكتسبنا مهارات قيادية وعندما عدنا إلى بلادنا قمنا بإرساء المبادئ التي تعلمناها في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب».

معاناة كبيرة بسبب الأزمات السياسية

وتابع «مقوك»: «عانينا كثيرًا من المشكلات الداخلية والأزمات السياسية، وعندما نسافر في دول مختلفة نشاهد شباب العالم، وهم يتحدثون عن السلام وقضايا مجتمعاتهم مثل محاربة كورونا، وهو ما أكسبنا خبرات كبيرة».

واختتم خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة، حديث قائلًا: «ما تعلمناه في الأكاديمية شجعنا على التحدث بثقة كبيرة وأننا قادرون على إحداث تغيير كبير في المجتمع، ونستفيد كثيرا من خبرات الدول المتقدمة في كيفية تطوير الشباب، باعتباره جزء أصيل من المجتمع».