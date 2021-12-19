وفد من الزراعة يتابع الحالة الوبائية للثروة الحيوانية في جنوب السودان

في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان وبرعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وبناءا على اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في يوليو الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور جميس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان قام وفد من وزارة الزراعة بزيارة دولة جنوب السودان لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية هناك.

‏ ‏واضاف"القصير" أن الوفد ‏يتكون من د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية والدكتور محمد مدكور من معهد الامصال واللقاحات البيطرية والدكتور اسلام زكريا من معهد صحة الحيوان والدكتور محمد جلال من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ‏حيث التقى الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين بجنوب السودان، على رأسهم الدكتور أونيوتي ادجو نيكويك وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية.

وقال القصير ان الوفد قام ايضا بتشخيص الوضع الوبائي هناك ووضع التوصيات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في جنوب السودان والبالغ عددها أكثر من 30 مليون رأس من الأبقار والاغنام والماعز مما يجعلها تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الثروة الحيوانية على مستوى القارة الأفريقية

والجدير بالذكر أنه خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لدولة جنوب السودان كان قد بحث مع المسؤولين هناك تقديم الدعم والخبرة المصرية لبناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية هناك بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية