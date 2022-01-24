مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبور مزلقان بالمنيا

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات قطار، دهسه أثناء عبور مزلقان قرية بني أحمد، التابعة لمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره الخاطئ لمزلقان قرية بني أحمد الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «أندرو. ا.»، 20 سنة، مقيم بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا.

نقل الجثمان للمشرحة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إجراء أعمال تحديث للإشارات بمزلقان الحبشي

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مزلقان الحبشي، لإجراء صيانة، ضمن أعمال تحديث وتطوير إشارات السكة الحديد.

ووجه الدكتور محمد حلمي، رئيس المدينة، بالإعلان عن غلق مزلقان الحبشي، حيث أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أنه سيجرى غلق مزلقان الحبشي «القنطرة»، ليكون المزلقان البديل من جهة الشمال مزلقان دماريس، كوبري محمد بدوي، الكوبري العلوي، ومن جهة الجنوب بين الجناين والمنصورة.

تطوير الإشارات حرصا على أرواح المواطنين

وقال رئيس المدينة، إن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير إشارات السكة الحديدية، حرصا على أرواح المواطنين، وتطوير أحد أهم القطاعات، وهو السكة الحديد.

وشهدت المنيا اليوم حريقا داخل مخبز طباقي بمركز سمالوط، بسبب تسرب الغاز، دون إصابات بشرية، كما تم إخماد حريق محدود بمنزل في قرية بني خالد بمركز العدوة، دون معرفة أسبابه.