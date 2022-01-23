أهالي «زرابي» المنيا يطالبون بتغيير اسم القرية: «دلالاتها مسيئة»

طالب أهالي توابع وعزب وتجمعات سكنية كبيرة تسمي بـ«الزرابي»، بتغيير أسمائها، التي تحمل دلالات مسيئة أو مشينة، خاصة بعدما تغيرت ملامح الحياة في تلك المناطق، التي شهدت أعمال حداثة وتطوير وخدمات يتحدث عنها القاصي والداني، عقب إدراجها في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

«الزرابي».. 5 توابع وتجمعات تتبع الوحدة المحلية لبني حرام

وقال عبد الله مصطفي بكر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يقيم في منطقة زرابي بني حرام، التابعة لمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، موضحا أن اسم «الزرابي» يتم إطلاقه على 5 توابع وتجمعات سكنية تتبع الوحدة المحلية لقرية بني حرام، ومنها: زرابي القاضي، والبحرية، ومدون بالبطاقات الشخصية مسمى «زرابي» وهي تحمل دلالة مسيئة ويخجل منها البعض لأن «الزرابي» جمع لمفرد «زريبة»، ومعناه «مكان لمبيت وعلف الماشية»، لذا طالب بتغير المسمى: «لأننا نتعرض لسخرية وتهكم بسبب هذا المسمى الذي لا نعرف أساسه وأسبابه، موضحا أن جميع مناطق الزرابي في ديرمواس شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة، بعد ضمها لمبادرة حياة كريمة، فكما تم تغيير الواقع للأجمل يجب تغيير المسميات للأفضل».

مواقف محرجة وتهكم من الاسم يزعج سكانها

وقال أحمد علاء عبدالله، من زرابي بني حرام، إن جميع مناطق الزرابي تابعة للوحدة المحلية لقرية بني حرام، واستمرار التعامل معها كتوابع يحرمها من نصيبها في الخدمات، رغم أنها تحظى حاليا باهتمام كبير بعد دخولها لمبادرة حياة كريمة، التي أنقذتها من التهميش، موضحا أن مسمى الزرابي يعرضه لمواقف محرجة، بسبب التهكم على الاسم أثناء التعاملات الحياتية خاصة في خارج مركز ديرمواس.

وكشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية في وقت سابق أن كل القرى والنجوع والتوابع التي دخلتها مبادرة «حياة كريمة» بكل المحافظات ولها اسم مسيئ أو مشين، سيتم تغييره وفق رغبة سكانها ليتماشى ذلك مع أعمال التطوير التي تتم على الأرض، علما بأن قرار تعديل أسماء القرى والنجوع بيد المحافظ، وفق رغبة السكان، وليس قرارا مركزيا يصدر من وزارة التنمية المحلية.