«الأعلى للإعلام»: وقف إذاعة إعلانات جمع التبرعات غير الحاصلة على ترخيص

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أنه تلقى كتابا من وزارة التضامن الاجتماعي، يفيد برصدها بث بعض المؤسسات الأهلية إعلانات تليفزيونية وصحفية وعبر الإذاعة المصرية، دون الحصول على ترخيص جمع المال، وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذكرت مثالا لذلك مؤسستين هما: «مؤسسة سقيا الماء للتنمية – مؤسسة ابن مسجد».

شروط جمع التبرعات

وأشار المجلس إلى أن المادة 25 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، تنص على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون على أن تصدر الترخيص قبل الجمع.

وأوضح أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يفرض على الوسائل الإعلامية والمؤسسات الصحفية، الالتزام بأحكام القوانين ومنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

تقديم صورة من الترخيص للمؤسسة الإعلامية

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام، باتخاذ ما يلزم للتأكد من حصول الجهة طالبة الإعلان عند تعلقه بجمع تبرعات نقدية أو عينية على ترخيص جمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم صورة منه إلى المؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبل بث أو نشر الإعلان، واحتفاظ المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية بتلك الصور للعمل بمقتضاها عند اللزوم، وعدم نشر أو بث أي إعلان قائم حاليا بغير تقديم التصريح المشار إليه.