«التضامن»: لافتات «أنت أقوى من المخدرات» تزين شوارع وأحياء القاهرة

تشهد شوارع وأحياء محافظة القاهرة، انتشار لافتات حملة «أنت أقوى من المخدرات» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتضمن اللافتات رقم الخط الساخن، لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، بالتعاون مع محافظة القاهرة .

تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا الأنشطة والمبادرات التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لكافة الفئات في ظل تنفيذ الصندوق مبادرات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لإبراز أضرار تعاطى المخدرات .

تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة

ووفقا لبيان صحفي، وجهت الوزيرة لاستمرار تنفيذ البرامج التوعوية فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، بمحافظة القاهرة ومنها « الأسمرات، المحروسة، روضة السيدة واسطبل عنتر»، حيث تم افتتاح 3 عيادات للصندوق في تلك المناطق لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وأشارت إلى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتدشين برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، ‪ بحانب وجود 6 مراكز متخصصة لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظة، في حين يصل إجمالي عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن إلى 28 مركزا علاجيا متخصصا فى 17 محافظة حتى الآن .

تقديم خدمات العلاج لـ 143 ألف مريض

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأنشطة التي نفذها الصندوق بمحافظة القاهرة على مدار العام الماضي، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية مجانا لـ 37656 «مريض إدمان»، من أبناء المحافظة بالتعاون مع المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن 16023، فى حين يصل إجمالي عدد مرضى الإدمان المستفيدين من الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية إلى 143 ألف مريض .

تنفيذ العديد من البرامج التوعوية في 300 مدرسة

وقام الصندوق بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان في 300 مدرسة و50 مركزا للشباب، كما خضع 53072 موظفًا بالجهاز الإداري للمحافظة والهيئات التابعة لها للكشف عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى سائقي الحافلات المدرسية.

ولفت إلى الكشف على 8436 ألف سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، واستهداف 1000 قيادة جديدة من الشباب وضمهم لرابطة متطوعي الصندوق ليصل إجمالي عدد المتطوعين على مستوى الجمهورية إلى 32 ألف شاب وفتاة .