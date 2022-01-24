أشرف زكي يُقدم بلاغا ضد يوتيوبر بعد الإساءة للممثلين عبر قناته الخاصة

تقدم المستشار شعبان سعيد، وكيلًا عن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغٍ عاجل إلى النائب العام، ضد يوتيوبر يُدعى أحمد وجيه، بتهمة الإساءة لفنانين، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، دون سند قانوني.

فيديو يحمل إهانات للممثلين

وقال شعبان سعيد، في البلاغ المُقدم، إنّ أشرف زكي، فوجئ بانتشار فيديو على موقع «يوتيوب» مـن المدعـو أحمد وجيه، بتاريخ 21 يناير، ويعمل على ترويج الشائعات والإساءة إلى عدد من الفنانين، فضلًا عن الإساءة إلى نقابة المهن التمثيلية، إذ وجه عدة ألفاظ تُعد طعنًا في الأعراض، ومنها جملة «الوسط الفني لا يوجد فيه ما يُسمى بالاحترام» و«يخلعون اللباس أمام العامة» و«كلهم بيفضلوا محترمين إلى أن يعلي المنتج الأجر شوية فنبدأ نخلع حتة حتة».

وجه سباب لعدد من الفنانين

وأضاف شعبان سعيد، في البلاغ، المُقدم من أشرف زكي، أنّ أحمد وجيه، سب عدد من الفنانين بذات الفيديو ونشر وروج أخبار كاذبة عنهم، وزعم أن بعض الفنانين يقومون بأمور خادشة ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية، متهمًا إياه بتهمة التشهير وسب وقذف وطعن في الأعراض مما تسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة.