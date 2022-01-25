اعرف أبرز البرامج المتاحة بالجامعات الأهلية.. اليوم آخر موعد للتقديم

بعد مدة فترة التقديم لمدة أسبوع، يأتي اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير ليكون آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية خلال الفصل الدراسي الثاني، وأبرزها جامعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية في العام الأكاديمي السابق و2020.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز البرامج الدراسية المتاحة في الجامعات الأهلية.

البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية

جامعة العلمين الدولية

وتشمل البرامج المتاحة بالجامعة برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات، الهندسة الطبية الحيوية، وبرنامج دكتور الصيدلة، طب الأسنان، برنامج الصحة العامة، وبرنامج التصميم الداخلي، تصميم جرافيكي، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة البترول والغاز، هندسة الحاسب (النظم المدمجة وإنترنت الأشياء- الحوسبة السحابية- الحوسبة عالية الأداء- أمن الحاسبات)، برنامج علوم الحاسب - تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات -، برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، الدراسات القانونية الدولية، التسويق، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

جامعة الملك سلمان الدولية

وتشمل البرامج المتاحة بجامعة الملك سلمان، برنامج الطب البيطري، برنامج دكتور الصيدلة وبرنامج العمارة الداخلية، برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة، العمارة، هندسة الميكاترونيات، إدارة الفنادق والمنتجعات، المحاسبة ونظم المعلومات، علوم التمريض (تمريض رعاية الحالات الحرجة- تمريض القبالة- تمريض المسنين)، الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

جامعة المنصورة الجديدة

وتشمل البرامج المتاحة بجامعة المنصورة هندسة البترول والغاز، برنامج هندسة الحاسب، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الطيران والفضاء، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا، برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات)، برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، المعاملات القانونية الدولية، برنامج الاستثمار والتمويل، برنامج الإدارة، برنامج التسويق، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ريادة الأعمال والابتكار، برنامج دكتور الصيدلة، طب الأسنان، برنامج البيولوجيا الجزيئية، برنامج الكيمياء الصناعية، برنامج علوم الأدلة الجنائية).

جامعة الجلالة

وتشمل البرامج المتاحة بالجامعة برنامج الطب والجراحة، ودكتور الصيدلة، طب الأسنان، جيولوجيا البترول والتعدين، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وبرنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، هندسة المواد والتصنيع، تصميم الملابس والمنسوجات، المعلوماتية الطبية الحيوية، الإنتاج التلفزيوني، اللغة اليابانية التطبيقية، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسيه، وبرنامج علوم التمريض (تمريض الطوارئ- تمريض الادمان- تمريض القبالة- تمريض حديثي الولادة).