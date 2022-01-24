تعرف على خطوات دمغ الذهب القديم بالليزر.. تقديم طلب ودفع رسوم رمزية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عن إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في دمغ الذهب القديم بنظام دمغة الليزر الجديدة، بشكل اختياري، مشيرة إلى أنّ الوزارة أقرت دمغه الليزر تجريبيا، من خلال أجهزة تكنولوجية لتكويد الذهب بالدمغة الجديدة بديلا عن دمغة القلم والمطرقة.

خطوات التقدم بطلب لدمغ الذهب القديم بالليزر

وأوضح اللواء عبد الله منتصر، مستشار وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنّه بعد عام من الأن سيتم اعتماد دمغة الليزر للذهب، وما يتم حاليا هو نظام تجريبي من خلال دمغ وتكويد عدد 5 آلاف قطعة ذهب يوميا بنظام الليزر، منوهًا إلى أنّ أي مواطن سيتمكن خلال عام من التوجه لمصلحة الدمغة والموازين والتقدم بطلب لدمغ المشغولات الذهبية التي يمتلكها.

وأكد «منتصر»، أن الدمغة القديمة للذهب بنظام القلم والمطرقة الموجودة على كل الذهب حاليا، دمغة معتمدة مدى الحياة طالما أنها دمغة أصلية وغير مقلدة أو مغشوشة، مضيفا: «دمغة الليزر الجديدة لن تلغي دمغة القلم والمطرقة لأنها دمغة حكومية معتمدة».

رسوم دمغ الذهب القديم بنظام الليزر الجديد

ولفت مستشار وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى فرض رسوم رمزية سيتحملها المواطن من أجل دمغ الذهب القديم بالليزر، كاشفًا أن قيمة دمغ جرام الذهب القديم بالليزر تبلغ «جنيه ونصف»، للجرام، فضلا عن رسوم مالية أخرى رمزية مقابل تحليل الذهب القديم ومعرفة مكوناته للتأكد من أنه ذهب غير مغشوش.

ويعد نظام دمغ الذهب والتكويد بالليزر، شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، حيث سيخصص لكل قطعة ذهب رقم وباركود لا يتكرر في قطعة أخرى.