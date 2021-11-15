محمد التاجي يكشف دوره في فيلم «العيل اكس» مع أحمد حلمي

يعيش الفنان القدير محمد التاجي، حاليًا حالة من النشاط الفني، إذ حقق نجاحًا كبيرًا في دوره بمسلسل «إلا أنا.. حكاية ويبقى الأثر»، ويجسد خلاله شخصية والد زوج الفنانة نجلاء بدر المتوفي، وذلك في دور مختلف تمامًا عن أعماله السابقة.

حكاية «ويبقى الأثر» من مسلسل إلا أنا

«ويبقى الأثر» هو الحكاية السادسة من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، ويعرض حاليًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة dmc، وهو من بطولة نجلاء بدر، محمد التاجي، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

محمد التاجي يكشف عن دوره في فيلم «العيل إكس»

كما يشارك محمد التاجي في فيلم «العيل إكس» بجوار الفنان الكوميدي أحمد حلمي في أول تعاون سينمائي يجمعها، حيث كشف «التاجي» لـ «الوطن» عن تقديمه دور مأمور سجن خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار «حلمي» كل من روبي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وسيد رجب، ومحمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، بينما يأتي العمل السينمائي الجديد من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا.

محمد التاجي يستعد لتصوير «الدور الأخير»

كما يستعد «التاجي» خلال الأيام المقبلة لبداية تصوير دوره في مسلسل «الدور الأخير» بطولة الفنانة دينا الشربيني، ويخرجه حسين المنباوي، وأوضح أنه يجسد دور أب بسيط، راضٍ بما قدره الله له، قائلًا: «بجسد دور أب مصري على قد حاله، ولما ابنه بيتغني مبيرضاش يسيب مكانه أو يكون عالة على ابنه ليصرف عليه، وبيفضل راضي بعيشته وزي كما هو لحد الأحداث ما بتطور، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الشتوي القادم، خارج السباق الرمضاني».