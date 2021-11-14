محمد التاجي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل إلا أنا «ويبقى الأثر»

كشف الفنان محمد التاجي، عن تفاصيل مشاركته في حكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا التي يتم عرضها حاليًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا عبر شاشة قناة dmc.

محمد التاجي يكشف دوره في ويبقى الأثر

وقال محمد التاجي في تصريح خاص لـ «الوطن» إنه يجسد دور والد زوج الفنانة نجلاء بدر المتوفي، وجد الأولاد ويحدث صراع بينهم بعد وفاة ابنه بسب اختلاف الثقافات والتفكير بينه وبين الأحفاد ووالدتهم، موضحًا: «هيكون فيه مقارنة بين التفكير القديم والجديد، لأن كل واحد بثقافته وتفكيره والعصر الموجود به».

وأضاف «التاجي»، أن هذا الدور جديد عليه لم يقدمه من قبل وهذا ما شجعه للموافقة عليه وقت قراءة السيناريو، بالإضافة إلى الكيمياء والتوافق الذي حدث بينه وبين الفنانة نجلاء بدر في أول تعاون بينهما، والذي حمسه لهذا العمل.

محمد التاجي يوضح رأيه في المسلسلات القصيرة

أما عن فكرة المسلسلات القصيرة الـ10،5 حلقات أوضح محمد التاجي أنه من المشجعين لفكرة الحلقات القصيرة التي تحكي قصة واحدة دون مماطلة في الأحداث، قائلًا: «المسلسلات الـ30 حلقة بيمطوا في الأحداث بدون أي مناسبة، وعشان المؤلف يلاقي مواضيع يتكلم فيها، بيضم أكثر من حكاية مع بعض».

واستكمل حديثه: «من بعد أسامة أنور عكاشة، ومحفوظ عبد الرحمن، وصفاء عامر والناس القديمة دي مبقاش فيه حد يقدر يكتب الحلقات الـ30 حلقة، لأنهم كانوا بيسردوا من خلال حكايتهم تاريخ منطقة أو بلد معين، والناس الموجودة فيه، وكان فيه مادة خصبة للكتابة، لكن دلوقتي قلما تلاقي حد يقدر يكتب المسلسلات الطويلة ببراعة».

أبطال حكاية ويبقى الأثر

حكاية ويبقى الأثر هي الحكاية السادسة من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي، وعدد أخر من النجوم، من تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.