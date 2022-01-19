سقوط تاكسي في ترعة «عياش» بالمحلة بسبب السرعة الزائدة (صور)

شهدت قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، سقوط سيارة تاكسي في مياه الترعة بشكل مفاجئة بسبب السرعة الزائده، ما تسبب في انفجار إطار «كاوتشوك»، وتم الدفع بأوناش لرفع السيارة، وتمكن الأهالي من إنقاذ قائد السيارة وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

نجاة قائد سيارة التاكسي

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تاكسي بمياه ترعة عياش بدائرة مركز المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وبالانتقال إلى موقع الحادث لمتابعة تطوراته، كما تم دفع باوناش لرفع السيارة وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع الأهالي للانقاذ حياة قائد السيارة وانتشاله من مياه الترعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

رفع السيارة

وأفاد علاء أبو غانم أحد أهالي قرية عياش، أن الترعة تشهد كثيرا سقوط عدد من السيارات والدواب بشكل متكرر طوال السنتين الماضيتين، لعدم وجود سور، أو رصيف متكامل لتأمين أرواح قائدي السيارات والدراجات النارية طوال فترات اليوم سواء في الصباح والمساء.

مطالب بتطوير كورنيش قرية عياش

كما ناشد «أبو غانم» الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بضرورة التحرك لتطوير كورنيش قرية عياش وفق معدل زمني، وتوافر التمويل للتطوير وفق توجيهات الجهات المعنية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .