«أشرف» 7 سنوات من نقل المرضى مجانًا بـ«تاكسي الخير» في الإسكندرية

«تاكسي الخير.. توصيل المرضى لجميع المستشفيات مجانًا» هكذا علقت لافتة على إحدى السيارات الأجرة في الإسكندرية منذ 7 سنوات، ليرتبط ذلك «التاكسي السكندري» بلونيه الأصفر والأسود لدى نفوس البسطاء بعمل الخير، بل وأصبح نواة لمبادرة كبرى لانضمام عدد كبير من سائقي التاكسيات الأخرى من أجل خدمة المرضى.

توصيل المرضى مجانا

أشرف محمود، 34 سنة، الشهير بـ«أشرف تاكسي»، ابن منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، أول من أطلق تلك المبادرة بتدوينه تلك الكلمات على الزجاج الخلفي لسيارته التي يعمل عليها، حيث تأثر بمرض والدته وأراد مساعدة المرضى: «كنت الأول بعمل تخفيض للمرضى وبعد كدا قررت أوصلهم ببلاش».

وأضاف أشرف لـ«الوطن»، أنه يقوم بقرابة 4 توصيلات مجانية في اليوم للمرضى من أجل إتاحة الوقت لإيجاد رزق له كون أن التاكسي مستأجره ويحتاج إلى مبلغ يومي بالإضافة إلى احتياجات منزله.

أشرف: الدعوات مصدر رزقي

وأوضح أن الدعوات التي يحصل عليها من المرضى الذين يخدمهم وينقلهم من منازلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج ومن ثم العودة بهم مرة أخرى إلى منازلهم هو المقابل المناسب له، وتابع: «مفيش مرة ببدء يومي بتوصيلة مجانا إلا وربنا بيكرمني».

ولفت إلى أن مهنته قد جعلته يرى أشكال وألوان مختلفة من البشر ومن أمراضهم وهو الأمر الذي جعله يزيد من عمله الإنساني كأحد أنواع الشكر لله على حفاظه على صحته وصحة أسرته، مشيرا إلى أنه يصل جميع المرضى بدون مقابل حتى من لديهم القدرة على الدفع: «اللي معاه فلوس يدفع مش برضى أخد منه فلوس وأقول له عشان تردها لحد محتاج لما تقابله والخير يزيد».

يأمل إبن الإسكندرية في شراء تاكسي خاص به وأن توفر لهم نقابتهم تأمين صحي من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.