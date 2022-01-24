«التضامن»: إطلاق 50 ألف مشروع في 8 محافظات بـ50 مليون دولار

قال المستشار عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، اليوم، إن الدولة أطلقت برنامج تكافل وكرامة عام 2016، وجذب 15 مليون مواطن وجميعهم في سن العمل؛ لمعالجة تأثيرات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، وهؤلاء الأشخاص ليس لديهم وظيفة ثابتة، وتم حاليا تصميم مبادرة فرصة لتكون منظومة معاونة لهؤلاء الأشخاص، ويتم تأهيلهم لمعرفة الفرص التي يمكن أن يعملوا فيها ويحصلوا على تدريبات متطورة.

منافسة شديدة تتطلب الحصول على تدريبات

وأضاف «الشبراوي » خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن البرنامج التدريبي يركز على كل محافظات الجمهورية، وأصبح حاليا هناك تنافسية شديدة ولا يمكن الاقتصار على تقديم ماكينات خياطة كما كان يحدث في الماضي، مبينا أن البرنامج يعمل على إيجاد الفرصة المناسبة لكل محافظة، وتم توفير مكاتب تمكين اقتصادي في المحافظات المختلفة.

تنوع المجهودات

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، أن مصر لا ينتشر بها الإرشاد الوظيفي، وهذا يجب أن يحدث حتى يتم التعرف على مهارات كل شخص لكي يعمل في المجال المناسب له، مبينا أن هناك أشخاص يدخلون في مجهود جماعي لإنتاج منتج معين مثل الشباب الذين أنشأوا شركة سويفل.

إطلاق 50 ألف مشروع بتمويل من البنك الدولي

وأشار إلى أن الوزارة تقدم دورات تدريبية للأشخاص، وتوفر لهم أجهزة للعمل عليها، بجانب تهيئة وتحفيز الأشخاص لكي يعملوا من جديد بعد أن تكونت لديهم منطقة الراحة، لافتا إلى إطلاق 50 ألف مشروع بتمويل من البنك الدولي في 8 محافظات بميزانية 50 مليون دولار.