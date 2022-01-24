ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية: «الرئة فيها مشاكل»

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، ابنة المخرج جلال الشرقاوي، منذ قليل، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

ابنة جلال الشرقاوي تطالب جمهوره بالدعاء له

وكتبت عبير عبر حسابها على «الفيس بوك»: «بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج في أسرع وقت».

وانهالت التعليقات والدعوات من محبي المخرج الكبير جلال الشرقاوي، متمنين له الشفاء العاجل.

نقل جلال الشرقاوي للمستشفى

وأكد المخرج جلال الشرقاوي، في وقت سابق اليوم، أنه يعاني من فيروس كورونا منذ ما يقرب من 11 يوما وتم نقله للمستشفى بعد مرضه الشديد، قائلا: «أنا تعبان أوي ادعولي».

كما طالب الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، جمهوره بالدعاء له؛ لأنه في حالة صحية غير جيدة، ويعاني من أعراض شديدة نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.