حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب الانطلاق والسفر ويعشق التصوير، يمكن أن يتقلد بعض الوظائف فقد يكون باحثا، أو فنانا، أو سفيرا، أو دبلوماسيا، ويغلب عليهم طابع حب العمل بعيدا عن الأعمال الروتينية، وعادة ما يخوضون المغامرات ويقتحمون المخاطر لكسب المال، ويكرهون الأعمال المكتبية نظرا لعدم تفضيلهم الجلوس في مكان واحد لساعات طويلة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

عليك أن تتخذ بعض الاحتياطات اليوم، واهتم بصحتك، فوجود القمر في منزلك الثاني عشر يحتم عليك أن تعمل في صمت، ولا تعلن خططك واحرص على التعامل بأسلوب جيد مع المحيطين.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اتبع ما يمليه عليك قلبك ومشاعرك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك، ولا تعلن أخبارك الشخصية وكن كتوما، وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج.

صفات عامة لبرج القوس ومايفضله في الحب

التغيير والتنويع من أبرز ما يتميز به مواليد برج القوس، يحب العلاقات السطحية العابرة، ولا يقع في الحب بسهولة ويخاف منه، ولكن إذا وقع به يكون مخلصا لحبيبه، ويفضل الارتباط بالشريك المثقف، والعميق، والحسّاس.

مميزات مواليد برج القوس

ويتمتيز مولود برج القوس أنه يميل للاستقلال والحرية، فهو يكره أن يعتمد على الآخرين في أي شئ، ويحب أن يقوم بكل أمور حياته بنفسه دون تدخل من أحد، كما أنه مبدع في عمله فهو يفكر بذكاء وعقلانية ويستطيع ابتكار أفكار مبدعة في عمله فشجاعته وتفكيره خارج الصندوق، تمكنه من الوصول لأعلى المراتب.

كما أن مولود برج القوس «جدع» لأبعد حد فهو يقف مع الجميع أصقائه وما لايعرفههم في حال احتياجهم له، ودائما يسعى لتقوية علاقته مع الآخرين، ولا يتدخل فيما لا يعنيه دائما فهو يكره الفضول.