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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الإثنين 24 يناير 2022
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

على الرغم من سمعة مواليد برج العقرب السيئة، إلا أنهم يتميزون بطيبة القلب والعفوية، وهم يسعون دائمًا لمساعدة للآخرين، كما أنهم يرغبون في تحقيق النجاح والاستمرار في الترقي، مستعينين بالعزيمة والإصرار الموجودين لديهم.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب خلال اليوم، في السطور التالية..

برج العقرب حظك اليوم مهنيًا

تحتاج مولود برج العقرب إلى الاهتمام بصحتك اليوم، بسبب وجود القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تنظم جهودك، ولا تهمك آلام جسدك أو مشاكل الصحية.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيًا

على مواليد برج العقرب الالتزام بالحرص والتكتم، فالقمر لا يزال منزلك الثاني عشر.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير مواليد برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب، والفنانة منى زكي وأحمد حلمي، وعميد الأدب العربي طه حسين.

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