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برج القوس حظك اليوم الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الإثنين 24 يناير 2022
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يعشق مواليد برج القوس، بهدوء الشخصية، والعفوية في الحديث أو التعامل مع الآخرين، كما أنهم يرفضون الأعمال الروتينية والمملة، فهم يرغبون دائمًا في التجديد والسفر، وعلى الرغم من هذا فهم معروفون بالعقلانية، والحكمة.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد برج القوس، في السطور التالية..

برج القوس حظك اليوم مهنيًا

الأبراج تدعمك اليوم، وتكون قادرا على تحقيق تواصل رائع مع الزملاء والرؤساء.

برج القوس حظك اليوم عاطفيًا

على المستوى العاطفي، وجود القمر في منزل الأصدقاء، يدفعه لمشاركة المحيطين به الفرح والعطاء، والمزاج الحلو.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس، الأديب العالمي نجيب محفوظ، ميرفت أمين، الفنانة ماجدة الرومي، والفنان العالمي براد بيت، ومايلي سايرس، وسكارليت جوهانسون.

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