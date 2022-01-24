حظك اليوم الاثنين 24-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم، من الموضوعات التي تشغل القارئ ويبحث عنها بشكل دائم ومستمر، ما يجعلها تتصدر عمليات البحث على المواقع اللإلكترونية، بشكل يومي، حيث يبحث مواليد كل برج عن توقعات علم الفلك لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

يقول حظك اليوم لمواليد برج الحمل، إن القمر في مواجهة البرج والظروف قد تفرض عليه نزاعا مع البعض.. لذا يجب عليه أن يحاول التحكم في انفعالاته وينتبه لحقوقه ولا يغامر، أما عل الصعيد العاطفي، فيقول الفلك إن فينوس تتراجع في وضع معاكس.. عليك أن تتظاهر بالبرود ولو كانت جهنم بداخلك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

الشمس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تنتبه لمشاعر الأحباب والأصدقاء، على الصعيد العاطفي والاجتماعي، أما على الصعيد المهني، فتقول الأبراج: رغم الضغوط.. القمر بمنزلك السادس، يدفعك للعمل بحماس كي تكسب التأييد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

تناغم القمر مع زحل يمدك اليوم، بأفكار ساطعة وتنجز أعمالك بحماس وتحصل على التقدير والمكافآت، وذلك على الصعيد المهني، والمالي، أما على الصعيد العاطفي، فرغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك انفراجة ويرفعك إلى السماء وتعرف لقاءات عاطفية واعدة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

القمر في مربع برجك، وقد تميل اليوم للعناد، حاول أن تقاوم ذلك وأن توضح حسن نواياك، وذلك على الصعيد المهني والعاطفي، أما على الصعيد المهني والاجتماعي، فالوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتمهل في قراراتك وأن تتحكم في ردود أفعالك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

القمر في منزل العلاقات، ما يجعل اليوم مناسبا للاستمتاع بالحب وعقد اجتماع عائلي يسهم في تقريب وجهات النظر، وذلك على الصعيد العاطفي، والعائلي، أما على الصعيد المهني والاجتماعي، يمدك الفلك باليقظة والحماس، ومن أهم أسباب نجاحك اليوم تعاطفك وتفهمك للظروف.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

رغم التشوش.. حاول أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إظهار مشاعر التذمر، وذلك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، أما على الصعيد المهني والمالي، فإن القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك تجنبا للأخطاء وحاول أن توازن مصروفاتك مع دخلك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

عاطفيا: القمر يقع في برجك ويمنحك كل الجاذبية في عيون الجنس الآخر، أما مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تلهمك الأفلاك حسن التصرف، فقط تجنب المشاحنات والجدال في نطاق العمل والعائلة.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تنظم جهودك وأولوياتك وتهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، ولا تعلن خططك، أماعاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك بأن تلزم الحرص والتكتم والسمو فوق المعارك.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة المحيطين بك الفرح والعطاء والمزاج الحلو وتحصل على دعمهم في المقابل، أما مهنيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل رائع مع الزملاء والرؤساء.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك للعناد وتبدو محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر، أما مهنيا وماليا: ينصحك الفلك بأن تكون متعقلا ولا تندفع أو تتسرع في أقوالك أو سلوكك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ لمواليد برج الدلو يمدك بموهبة تحليلية ويساعدك على فك ألغاز كثيرة، أما مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تعتمد على أفكار محددة وواضحة في مفاوضاتك وتحقق تطورا ومكاسب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمدك بقدرة على التخطيط الجيد وقد تكون هناك فرصة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك، واكتشاف أمور خافية، أما عاطفيا واجتماعيا: اليوم يساعدك الفلك على الاقتراب ممن تحب، فقط لا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها، ولا تتحدث عن أخبارك.