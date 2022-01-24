حظك اليوم برج الدلو الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الدلو يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج الهوائية التي تتصف بالنشاط والحيوية، واللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الدلو: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تعتمد على أفكار محددة وواضحة في مفاوضاتك وتحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الدلو: القمر في منزل الحظ يمدك بموهبة تحليلية ويساعدك على فك ألغاز كثيرة.

مشاهير برج الدلو

ومن أشهر مواليد برج الدلو، الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير، الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير، إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير، الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر، الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.