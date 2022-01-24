مايا دياب تدعم أحمد حلمي ومنى زكي: «بالحلوة والمرة أنا معكم»

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب دعمها للثنائي أحمد حلمي ومنى زكي بعد تعرضهما لهجوم عنيف عقب عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» التي تقوم ببطولته الأخيرة عبر منصة «نتفليكس» العالمية.

مايا دياب لـ «حلمي ومنى»: أنجح ثنائي فني بالعالم العربي

ونشرت «مايا» صورة لـ أحمد حلمي ومنى زكي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «لطالما كنتم قدوة للثنائي الناجح وربما الأنجح فنياً بالعالم العربي.. بالحلوة والمرة أنا معكم، أثبتم كبر أخلاقكم وإبداعكم.. بحبكن كتير».

وما زال فيلم «أصحاب.. ولا أعز» مثار جدل ونقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بخاصة وأنه تعرض للعديد من القضايا الشائكة عبر أحداثه، وهو ما عرضه لهجوم من بعض الجمهور الذي وصف مضمونه بالمبتذل والجريء وفقاً للتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تسلم الفنانة منى زكي من انتقادات محبيها اعتراضاً على أحد مشاهدها في الفيلم، حيث اعتبروه سقطة في تاريخ نجمتهم المفضلة، وفي المقابل، وصفت فئة أخرى من الجمهور المشهد بالعادي وغير المبتذل.

نقابة المهن التمثيلية تتضامن مع منى زكي

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بياناً في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أعربت فيه عن استيائها الشديد من الهجوم التي تعرضت له منى زكي، مؤكدة أنها تُقدم كل وسائل الدعم للأخيرة ولن تسمح بتعرضها لأي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب للنيل منها.

وأكدت النقابة في بيانها أن مناقشة القضايا الشائكة دور أصيل للفن والفنانين، حيث أعلنت دعمها ووقوفها إلى جوار منى زكي حال اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الأيام المقبلة.

وشارك في بطولة فيلم «أصحاب.. ولا أعز» إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، دايموند عبود، جورج خباز، من إخراج وسام سميرة في أولى تجاربه الإخراجية.