محافظة القاهرة: 46 رغبة من سكان الحي السادس.. بين التعويض والعودة

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن حي غرب مدينة نصر، تلقى حتى الآن 46 طلبا برغبات سكان منطقة الحى السادس بمدينة نصر، تنوعت ما بين الحصول على تعويض والعودة للمنطقة بعد إعادة تطويرها، مؤكدا لـ«الوطن» استمرار تلقى رغبات السكان خلال الفترة المقبلة، في حين يجهز عدد كبير منهم حاليا، الأوراق المطلوبة، لتقديم طلب إبداء الرغبة.

الخيارات المتاحة أمام المواطنين

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن لكل المواطنين بمنطقة الحي السادس الحق فى إبداء رغباتهم، وفق الخيارات المتاحة، وهي فى صالحهم وتعد جيدة جدا، فمن يرغب فى التعويض سيحصل على قيمة بأسعار السوق، ومن يريد العودة إلى منطقة الحى السادس بعد تطويرها سيتم إبرام تعاقد معه قبل الإخلاء والاتفاق على دفع قيمة إيجارية له طوال فترة إقامته خارج المنطقة، والخيار الثالث الحصول على وحدة سكنية مجهزة، ومن حق سكان المنطقة المراد إعادة تخطيطها بالحى السادس والسابع، اختيار أي بديل يتناسب مع ظروفه، وسيتم الموافقة عليه.

باب الحوار مفتوح

وأوضح نائب المحافظ، أن باب النقاش والحوار مع سكان الحي السادس مفتوح، ومن لديه أي تساؤل، يتوجه على الفور إلى الحي للاستعلام عن أي معلومة يحتاجها، وطالب بعدم الاستماع إلى أي شائعات تردد فى أي مكان، مؤكدا على أن أعمال التطوير التى ستشهدها المنطقة ستحدث طفرة كبيرة ونقلة حضارية، وبالتالي فلا داعي للقلق أوالخوف من جانب المواطنين، لأن كل صاحب حق سيأخذ حقه بكل هدوء.

قرار الإزالة

وفيما يتعلق بوجود مواطنين غاضبين من قرار الإزالة وأعمال التطوير، أشار نائب المحافظ، إلى أن هؤلاء لم تصلهم الرؤية كاملة، فخطة التطوير تستوعب كل الأسر والأنشطة التجارية الراغبة فى العودة، وسيتم تنظيم الأمر، بحيث سيكون هناك مكان محدد للأنشطة مصدر الإزعاج، بعيدا عن الكتلة السكنية، ومن يريد أي بديل آخر فلا مانع.

وأِشار المهندس إبراهيم صابر، إلى أن التعويضات سيتم صرفها على الحساب البنكي لكل حالة، أو عبر مكاتب البريد، بعد نزول لجنة المعاينات، وتقييم المقيم العقاري، وتحديد القيمة المالية لكل عقار.