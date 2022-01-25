الكوميديا تسيطر على أفلام موسم إجازة نصف العام

تستقبل دور العرض خلال موسم إجازة نصف العام، 5 أعمال سينمائية جديدة تسيطر عليها الطابع الكوميدي ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأعمال.

معالي ماما

تستقبل دور العرض فيلم معالي ماما 2 فبراير المقبل.

فيلم «معالي ماما» يشارك في بطولته شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

حامل اللقب

وينطلق عرض فيلم «حامل اللقب» في السينمات ابتداءا من يوم 26 يناير.

فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية.

فيلم تماسيح النيل

وفي نفس اليوم 26 يناير تستقبل السينمات فيلم «تماسيح النيل».

فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور حول أبطال الفيلم في أثناء تواجدهم في رحلة نيلية، وخلال الرحلة تحدث عملية نصب لأحد ركاب المركب.

فيلم مهمة مش مهمة

يبدأ عرض فيلم «مهمة مش مهمة» يوم 3 فبراير المقبل بجميع دور العرض.

«مهمة مش مهمة» بطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بين مصر والسعودية.

فيلم لعبة الشيطان

من المقرر عرض الفيلم بدور العرض في 26 يناير الحالي.

فيلم «لعبة شيطان»، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، ومن إنتاج عاصي للإنتاج السينمائي، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت.

ويختلف طابع هذا الفيلم عن الأفلام السابقة، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول شيطان خفي يتحكم من خلال الهواتف الذكية، ويسيطر على أبطال العمل، وإجبارهم على ارتكاب الجريمة.