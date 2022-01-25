أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022 في مصر

تختلف أسعار العملات من بنك لآخر، ومن يوم لآخر أيضا، إذ يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار العملات المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الحالي، حيث يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار العملات من دولار ودينار ويورو وريال سعودي، بشكل مستمر ودوري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الذي يهتم به العديد من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين والأشخاص أيضا، في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيها للبيع، كما سجل 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل سعر 17.84 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي المصرف المتحد سجل 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار البحريني اليوم

ومن ضمن العملات الدينار البحريني الذي سجل سعره اليوم 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل سعر 40.56 جنيه للشراء و41.8 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل سعر 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي.