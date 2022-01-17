أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين في هذه البنوك.. 15.74 جنيه

واصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصري، وسجل أفضل شراء في بنكي «مصر والأهلي المصري» عند 15.74 جنيه، بينما سجل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى بيع بنحو 15.68 جنيه.

بلغ سعر الدولار في بنوك «الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني»، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما سجلت بنوك «التنمية الصناعية، عودة، المشرق، أبوظبي التجاري، بلوم، قطر الوطني، البركة، أبوظبي الأول، المصري الخليجي، HSBC، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي »، سعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

واستقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الـ16 يومًا الأولى من العام الجاري 2022.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

كما سجل الدولار، استقرارا سعريًا مقابل العملات العربية، فيما عدا الدينار الليبي الذي تراجع اليوم الاثنين 17 يناير 2022.

- يباع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.76 ريال.

- يباع الدولار مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم.

- يباع الدولار مقابل الريال العماني بـ 0.38 ريال.

- يباع الدولار مقابل الدولار الريال القطري بسعر 3.6 ريال.

- يباع الدولار مقابل الدينار الليبي بسعر 4.58 دينار.

- يباع الدولار مقابل الليرة اللبنانية بسعر 1.510 ليرة.

- يباع الدولار مقابل الدينار العراقي بسعر 1.46 دينار.

- يباع الدولار مقابل الدينار البحريني بسعر 0.37 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 1.14 يورو.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 130.00 ين.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الاسترلينى بسعر 0.83 جنيه.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر 1.04 فرنك.

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.41 ليرة.