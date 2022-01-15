أسعار العملات الأجنبية.. و15.68 جنيه أعلى سعر للدولار

سجّلت أسعار العملات الأجنبية، استقرارا سعريًا، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنوك العاملة فى السوق المحلي.

وكان الدولار الأمريكى هو الأكثر استقرارا أمام الجنيه المصري خلال الاسبوع الماضي فى كافة البنوك العاملة فى السوق المحلي، بالمقارنة بباقي العملات الأجنبية التى تعاني من التذبذب أمام الجنيه المصري بين الصعود والهبوط.

ويقول مصرفيون إن الدولار الأمريكى واليورو، هما الأكثر تداولا فى البنوك، بيعا وشراءً لتمويل العمليات الاستيرادية من الخارج.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، سعر 15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع فى البنك الاهلي المصري.

ويباع الدولار بأعلى سعر للشراء فى بنكي «الأهلي الكويتي»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي».

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، سعر 17.83 جنيه للشراء، مقابل 18.07 جنيه فى البنك الأهلي المصري، ويباع اليورو بأعلى سعر للشراء بـ17.93 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، استقرارا اليوم السبت، وفق آخر تحديث للبنوك، ليباع بسعر 21.62 جنيه، مقابل 21.36 جنيه للشراء، وفقا للبنك الأهلي المصري.

ويباع الجنيه الاسترليني بأعلى سعر للشراء فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي، بسعر 21.48 جنيه.

سعر الفرنك السويسري

وشهد سعر الفرنك السويسري استقرارا سعريا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، بالبنك الأهلي المصري، ليباع بسعر 17.30 جنيه، مقابل 17.11 جنيه للشراء.

سعر الين الياباني

وسجل سعر صرف الين الياباني، استقرارا سعريا، اليوم السبت، مقابل الجنيه المصري، ليباع بسعر 13.86 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للشراء.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني، استقرارا سعريا مقابل الجنيه المصري، ليباع بسعر 2.48 جنيه، مقابل 2.45 جنيه للشراء.