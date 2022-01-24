مدير أعمال جوهرة يكشف حقيقة اعتداء مُعجب عليها: «مسك شعرها عشان يقوم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو للفنانة جوهرة، يظهر فيه أحد المعجبين وهو يمسك شعرها، وترددت الكثير من الأنباء بشأن اعتدائه عليها بالضرب نتيجة رغبته في التقاط صورة معها.

حقيقة اعتداء مُعجب على جوهرة

ومن جانبه، نفى باسم عبد المنعم مدير أعمال جوهرة الاعتداء على الفنانة، مشيرا إلى أنها كانت في حفل زفاف، وبعد الانتهاء منه، حاول أحد المعجبين التقاط صورة معها.

وأضاف باسم، أن «البودي جارد» حاولوا إبعاده، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وحاول التشبث بأي شيء لينقذ نفسه من السقوط، ولم يجد أمامه سوى شعر جوهرة.

آخر أعمال جوهرة

وكانت آخر أعمال جوهرة الفنية فيلم الفلوس، الذي ظهرت فيه بجانب تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور فكرة الفيلم حول نصاب محترف تستعين به فتاة ثرية لاستعادة أموالها التي تم النصب عليها فيها، ومن هنا تنطلق الأحداث والمغامرات الخاصة بالنصب، ويتخللها بعض مشاعر الحب والصداقة، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه في السينمات.