الأمم المتحدة: توطين أهداف التنمية المستدامة ينعكس في «حياة كريمة»

قالت السيدة إيلينا بانوفا، ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، إن الإصلاحات الهيكلية سوف تركز على توليد فرص العمل، وهذا الأمر الذي يحتاجه العالم، ولذلك خطة الأمم المتحدة تركز على القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والتصنيع وسوف تمهد للمزيد من المساواة، مشددة على أن التعافي من آثار جائحة كورونا يجب أن يكون شاملا لكل البشر لأن الكثير من أوجه التعافي تترك الكثير من البشر متخلفين عن الركب في صورة المجموعات المهمشة.

أثرى 22 رجلا في العالم أغنى من جميع نساء إفريقيا

وأضافت ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن أثرى 22 رجلا في العالم كان لديهم ثروة أكثر من المال الذي تملكه كل نساء إفريقيا وتزايدت هذه الفجوة مع الجائحة، مشددة على أن يكون التعافي من أزمة فيروس كورونا مستداما، فلابد أن يكون هناك بناء للمرونة مع صافي الانبعاثات الصفرية، وهنا يجب أن يكون هناك ترحيب بالجهود المصرية في هذا الصدد.

الكثير من الدول تضاءلت بها الموارد المحلية بعد كورونا

وأكدت ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، على أن الكثير من الدول تضاءلت بها الموارد المحلية على إثر جائحة كورونا، موضحة أن البنك الدولي يقدر أنه منذ الجائحة فإن الديون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد ازدادت عن جميع مستوياتها خلال الفترة الماضية، كاشفة أن مصر بها 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

واستكملت الممثل للأمم المتحدة المقيم في مصر أن التزام البلدان نحو توطين أهداف التنمية المستدامة يُعكس من خلال «حياة كريمة»، «أود أن أقول أن هذه المبادرة المحلية توفر فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وأوجه عدم المساواة وزيادة شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة لضمان التطبيق الناجح لحياة كريمة، لأنه عندما تنجح الحكومة في حياة كريمة ذلك يعني أنها ستنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».